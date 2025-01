Dino libera R$ 370 mi em emendas para governo cumprir piso da Saúde

Decisão do ministro atende em parte pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, liberou nesta terça-feira, 31, o pagamento de emendas para que o governo atinja o piso constitucional da saúde, valor mínimo que deve ser gasto na área.

De acordo com o governo, seria preciso garantir os R$ 370 milhões para garantir o cumprimento do piso.

A decisão do ministro atende em parte o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

“Assim, à vista dos dados apresentados pelo Poder Executivo, mostra-se adequada e necessária a continuidade da execução de “emendas de comissão”, com a finalidade exclusiva de permitir o alcance do patamar mínimo constitucional de despesas com Saúde”, afirmou Dino.