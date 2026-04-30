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AGRESSÃO

DJ é espancado e sofre fratura após ser confundido com ladrão

O fato aconteceu durante o aniversário do músico

Franciely Gomes
Por

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O DJ foi agredido brutalmente
O DJ foi agredido brutalmente - Foto: Ilustratativa | Magnific

Um DJ foi vítima de agressão nesta quarta-feira, 29, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Identificado como Bruno Vasconcelos Leitão, o rapaz foi brutalmente espancado após ser confundido com um ladrão de bicicletas.

De acordo com a vítima, o fato aconteceu durante um passeio da vítima pela região, enquanto ia comprar um bolo para celebrar seu aniversário de 37 anos. Bruno estava andando em uma bicicleta alugada, quando foi cercado por três entregadores.

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Ele recebeu socos e chutes na região do rosto, que ocasionaram em uma fratura no nariz, hematomas e escoriações ao longo do corpo. Ele passará por uma cirurgia para alinhar o osso quebrado e segue se recuperando.

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Susto grande

Em seu perfil do Instagram, Bruno contou detalhes do ocorrido. Ele afirmou que achou que estava sendo assar da porta quando foi cercado pelos rapazes e tentou explicar para onde estava indo, mas ainda sim foi agredido.

DJ espancado
DJ espancado | Foto: Reprodução | Instagram

“Eu achei que fosse um assalto. Mostrei o aplicativo e expliquei que estava indo comprar um bolo porque era meu aniversário”, disse ele, revelando também que os agressores chegaram até a pedir desculpas após perceberem o erro e um deles ajudou no custo dos medicamentos.

Por fim, o DJ afirmou que está com a ansiedade atacada depois do susto. “Estou bem e me recuperando. Arquivei o post porque estava me dando ansiedade. O objetivo é levar as pessoas ao pensamento crítico. A barbárie precisa parar”.

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Tags:

agressão dj Rio de Janeiro

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