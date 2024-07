Dona de clínica é presa após modelo morrer em procedimento nos glúteos

Grazielly da Silva Barbosa foi presa por policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) de Goiás - Foto: Redes sociais

A dona da clínica estética Ame-se, de Goiânia, local onde a influenciadora digital Aline Maria Ferreira, de 33 anos, morreu após fazer um procedimento estético, foi presa suspeita de crimes contra as relações de consumo, nesta quarta-feira, 3.

Grazielly da Silva Barbosa foi presa por policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) de Goiás. Mas a vítima morreu em um hospital particular de Brasília, onde estava internada. A polícia ainda não deu detalhes sobre como a prisão foi feita e defesa de Grazielly ainda não se posicionou.

Conforme a Lei 8.137, são considerados crimes de relação de consumo fraudar preços; induzir o consumidor a erro sobre a natureza e a qualidade do bem ou serviço, vender mercadoria com descrição ou composição em desacordo com as prescrições legais, entre outros.