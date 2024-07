Influenciadora morre após procedimento estético para aumentar glúteos

No procedimento foram aplicados 30ml de PMMA em cada glutão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma influenciadora digital morreu na terça-feira (2) após fazer um procedimento estético para aumentar o bumbum, com a aplicação de PMMA. Aline Maria Ferreira da Silva, de 33 anos, estava internada em um hospital particular de Brasília, no Distrito Federal, desde o último sábado (29). Segundo informações da Polícia Civil, a cirurgia foi realizada no dia 23 de junho, em uma clínica de estética de Goiânia.

O marido da influenciadora contou que o procedimento foi rápido e que, no mesmo dia, eles retornaram para Brasília. Aparentemente bem, Aline só começou a demonstrar os sintomas no dia seguinte, quando teve febre. Ao entrar em contato com a clínica, foi informado que a reação "era normal e que ela deveria tomar um remédio para febre".

Já na quinta-feira (27), a influenciadora piorou e desmaiou. Ela foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde ficou por um dia, e depois foi transferida para um hospital particular da Asa Sul, onde não resistiu.

No procedimento foram aplicados 30ml de PMMA, uma substância plástica utilizada para preenchimentos em tratamentos estéticos faciais e corporais, em cada glúteo. A clínica, inicialmente, negou o uso da substância, que pode causar reações que podem levar à morte, e alegou que usou apenas "um bio estimulador".

Em um outro momento, a médica que realizou o procedimento informou que Aline poderia ter pego uma infecção no lençol de casa, mas o marido contesta essa versão, e destacou que a influencer não apresentou sinais de inflamação ou secreção na área tratada, sugerindo uma possível relação entre as complicações de saúde e o produto injetado.