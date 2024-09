Eclipse lunar será visível no Brasil nesta terça; saiba como acompanhar

O evento começará às 21h41 (horário de Brasília) e se estenderá até a madrugada do dia 18 - Foto: Depositphotos.com /Sbhaumik

Brasileiros poderão observar um eclipse lunar a olho nu, sem a necessidade de instrumentos específicos, na noite desta terça-feira, 17. O evento começará às 21h41 (horário de Brasília) e se estenderá até a madrugada do dia 18.

O Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), vai transmitir o fenômeno ao vivo pelo seu canal no YouTube, ampliando o acesso para quem não puder acompanhar ao ar livre.

O eclipse começará com a fase penumbral, que será seguida pelo eclipse parcial às 23h12, quando a sombra da Terra começará a cobrir a Lua de forma mais visível. O auge do evento ocorrerá às 23h44, com cerca de metade da superfície lunar encoberta. O eclipse parcial terminará às 00h15 e o evento será encerrado às 01h47, com o fim da fase penumbral.

Para quem deseja observar o eclipse, basta encontrar um local com boa visibilidade do céu. Não são necessários equipamentos especiais, e o fenômeno pode ser acompanhado a olho nu de qualquer região do Brasil, desde que as condições climáticas permitam.