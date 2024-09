Céu de setembro terá eclipse parcial da Lua e “cometa do século"

- Foto: Biju Boro | AFP

No mês de setembro será possível conferir um eclipse lunar parcial e a passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), além de diversas conjunções celestes.

Segundo o guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da UFRJ, no dia 17 de setembro, além de uma Superlua cheia, também ocorre um eclipse lunar parcial. Ou seja, um pequeno pedaço do satélite ficará “escondido” pela sombra da Terra.

Embora este tipo de fenômeno seja visto a olho nu, o eclipse parcial deste mês não deve ser tão perceptível assim, pois tem previsão de afetar apenas 0.08% da superfície da Lua.

Na última semana de setembro também será possível avistar a passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), que foi apelidado de possível “cometa do século” por seu potencial em aparecer muito brilhante no céu noturno.

O cometa atinge seu ponto mais próximo do Sol em 27 de setembro, mas o período de melhor observação deve ocorrer em outubro, conforme ele se aproxima da Terra.

Outra boa oportunidade para aqueles que amam contemplar o céu noturno é chance de ver os planetas Saturno e Netuno em oposição ao Sol neste mês.

Conjuções celestes

Ainda de acordo com o observatório, além disso, também teremos conjunções celestes, que ocorrem quando dois ou mais corpos celestes aparecem bem próximos no céu — uma ilusão de ótica, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço.

Geralmente as conjunções são observáveis a olho nu, e costumam render belas fotos astronômicas.

Calendário

Veja abaixo os principais fenômenos astronômicos do mês de setembro, de acordo com o guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

1/9: Conjunção entre Lua e Mercúrio na constelação de Leão. Os astros estarão muito próximos do horizonte oeste, durante o crepúsculo, antes do amanhecer.

5/9: Conjunção entre a Lua e Vênus antes do anoitecer, direção oeste, na constelação de Virgem. Nos dias 04 e 05, Lua, Vênus e a estrela Spica formarão belo trio celeste.

7/9: Saturno em oposição com o Sol. O planeta poderá ser visto durante toda a noite na constelação de Aquário.

17/9: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, direção leste, na constelação de Aquário. Além disso, a Lua Cheia em evento de Superlua e poderá ser vista durante toda a noite na constelação de Aquário. Também ocorre um eclipse lunar parcial, que poderá ser visto em todas as Américas na transição da noite do dia 17 para o dia 18. O eclipse será, entretanto

muito tênue, com a Lua sendo encoberta em apenas 0.08%.

20/9: Netuno em oposição com o Sol. O planeta poderá ser visto (com uso de pequenos telescópios em céus escuros) durante toda a noite na constelação de Áries.

22/9: Equinócio de primavera no hemisfério sul (começo da primavera) às 09h43.

23/9: Conjunção entre a Lua e Júpiter na metade da noite, direção leste, na constelação de Touro.

25/9: Conjunção entre a Lua e Marte no começo da madrugada, direção leste, na constelação de Gêmeos.

27/9: Periélio do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS). Este astro estará visível, por meio de binóculos e possivelmente a olho nu, em céus escuros, na última semana do mês, quando irá transitar pela constelação de Sextante, direção leste.