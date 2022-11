Edir Macedo volta atrás sobre perdão a Lula: "não perdoei ninguém"

O bispo Edir Macêdo, que apoiou a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro, voltou atrás sobre a declaração da necessidade de perdão a Lula e disse nesta sexta-feira, 4, que não precisa perdoar o presidente eleito.

Após a declaração, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que dispensa o tal perdão. "Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila".

Nesta sexta-feira, 4, Edir não citou o nome de Hoffman, mas afirmou que não perdoou o petista, nem ninguém.

"Eu não perdoei Lula, não perdoei ninguém, não tenho nada contra o Lula. Se ele tem contra mim, isso é problema dele. Nunca tive e nunca vou ter, não sou burro de ter alguma coisa contra alguém, porque estaria prejudicando a mim mesmo", afirmou.

Ele respondeu ainda as acusações de internautas, que afirmaram que ele estaria mudando de lado. "Eu não estou virando casaca coisa nenhuma. O Lula esteve oito anos no governo, pergunta a ele o que ele me deu, o que ele deu à igreja, à Record? Ele não deu nada".

Macedo afirmou ainda que não votou contra Lula, mas a favor de Bolsonaro. "Votamos a favor do Bolsonaro, mas a troco de quê? De quê? O que eles nos deram até hoje? O Bolsonaro ficou aqui quatro anos e não nos deu absolutamente nada", afirmou.