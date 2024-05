Eduardo Leite alerta para "agravamento" das chuvas no RS | A TARDE

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) afirmou em coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira, 13, que moradores das cidades de Rio Grande, São Lourenço do Sul e São José do Norte devem respeitar os avisos de evacuação, caso necessário. O alerta acontece por consequência da previsão de aumento das chuvas na região sul do estado gaúcho entre hoje e a próxima quarta-feira, 15.

>> Lula convoca ministros para reunião de emergência para discutir RS

"Peço a todos que atendam aos alertas, saiam das áreas de risco e sigam os comunicados de evacuação de localidades que já foram atingidas e poderão ter agravamento do quadro nesses próximos dias. Pode haver repique nos rios que já foram afetados. Há elevação na Lagoa dos Patos e no Canal São Gonçalo", disse Leite.

O governador afirmou ainda que os municípios seguem sendo acompanhados pelas forças de segurança e pelas Forças Armadas.

Após sofrer com fortes chuvas, o Rio Grande do Sul iniciou a semana em alerta máximo, com crescimento elevado do nível dos rios, risco de deslizamentos e quedas de temperatura. A cidade de Caxias do Sul registrou tremores de terra.

