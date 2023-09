Eduardo Leite anuncia R$ 1 bilhão em medidas emergenciais

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que o governo investirá R$ 1 bilhão em medidas de emergência para auxiliar moradores afetados pelas enchentes no RS.

O governador também disse que enviará R$ 20 milhões para Vale do Taquari e outras regiões para restabelecer sistemas de saúde. Os valores serão disponibilizados pelo Banrisul para apoiar a reconstrução das cidades.

Mais cedo, Leite afirmou que a estimativa inicial era de R$ 100 milhões para a reconstrução de estradas afetadas pelas enchentes. Segundo a secretária Arita Bergmann, os valores estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 11.

Enchentes

O governo do Rio Grande do Sul informou nesta sexta-feira, 8, que o número de mortos subiu para 46 em razão das enchentes que atingiram dezenas de cidades do estado. Balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, fechado nesta tarde, informa ainda que há 46 desaparecidos em três municípios gaúchos: Muçum (30), Lajeado (8) e Arroio do Meio (8).

Drones estão sendo utilizados para auxiliar nas buscas, alguns com tecnologia termal, que capta variações de calor e identifica sinais de vida. Além de drones pertencentes ao governo do Rio Grande do Sul, o trabalho em campo está empregando equipamentos disponibilizados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com funcionalidades que vão além de registros fotográficos e estão sendo utilizados como facilitadores das atividades de busca.