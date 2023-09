Lula anuncia auxílio de R$ 800 para desabrigados no RS

Na Índia para participar da cúpula do G20, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou em sua página em uma rede social que o Governo Federal ajudará o Rio Grande do Sul, que sofre com um ciclone que já matou mais de 40 pessoas.

Como disse ao governador do Rio Grande do Sul, @EduardoLeite_, orientei o governo a estar de prontidão. Prontamente, o @geraldoalckmin, e os ministros e ministras do nosso governo, formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul. Estamos atuando em todas as frentes.… https://t.co/nx4IKoYnH1 — Lula (@LulaOficial) September 8, 2023

Serão distribuídos 15 mil kits de saúde, 20 mil cestas de alimentos e o valor de R$ 800 por pessoa, que estará disponibilizado em prefeituras de municípios que sofrem com os danos causados pelo ciclone. Também foram enviados pelo Governo Federal maquinários e tratores.

Em visita ao Rio Grande do Sul na última quarta-feira, 6, os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), Paulo Pimenta, garantiram que não faltarão recursos para a assistência às vítimas das fortes chuvas que atingem a região Sul do país, devido à passagem de um ciclone extratropical.

O ministro Waldez Góes lembrou que, neste ano, na ocorrência de dois outros ciclones, o presidente Lula, por uma medida provisória, destinou R$ 280 milhões para assistência às vítimas e reconstrução nos municípios afetados.

“Já tem uma medida adotada pelo presidente Lula anteriormente. Temos recursos ainda desta medida provisória e, se for necessário ser emitida uma nova medida, assim o fará. O que ele [Lula] autorizou, tanto eu quanto o Pimenta, foi nos reportarmos ao governo do estado, à população, às prefeituras, que não faltarão recursos”, disse Waldez.