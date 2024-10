Eduardo Paes promete distribuir Ozempic: "Rio não terá mais gordinho"

Eduardo Paes tomou Ozempic - Foto: Reprodução / TV Globo

Prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD) está mais magro. O político perdeu 30 quilos graças ao uso do remédio Ozempic e, após experienciar as alterações estéticas promovidas pelo medicamento, ele planeja distribuí-lo para os cariocas.

"Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda. Perdi 30 quilos com Ozempic. O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família", garante o candidato em entrevista ao jornal Extra.

Eduardo, no entanto, garante que a proposta visa deixar a população saudável. "Acho que a preocupação não é estética, é de saúde mesmo. Fui fazer exame de sangue outro dia e todas as minhas taxas abaixaram. Não precisei largar minha cervejinha", lembra.