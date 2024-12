Em Alagoas, Bolsonaro diz que golpe é invenção de Alexandre de Moraes

Bolsonaro e o ex-ministro do Turismo, Gílson Machado, passeiam na orla de Alagoas - Foto: Reprodução | Instagram

Em Alagoas, onde passa o fim de semana acompanhado do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e do ex-ministro do Turismo, Gílson Machado, seu anfitrião, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o inquérito que apura um plano de golpe para mantê-lo no poder de “historinha”.

“Não acredito nessa historinha de golpe. Golpe em que ninguém viu um soldado sequer na rua. Um tiro. Ninguém sendo preso. Alexandre de Moraes fica inventando narrativa com a Polícia Federal bastante criativa”, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores.

A PF indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas por supostamente tramar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre Moraes. O relatório aponta crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

“Iam sequestrar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes para que? E depois envenenar? Vai plantar batata onde você bem entender. Pelo amor de deus. Deixa de perseguir as pessoas por interesse pessoal”, declarou o ex-presidente indiciado pela Polícia Federal.

Sobre o 8 de Janeiro, Bolsonaro afirmou que os investigados pelos atos “são pobres coitados, inocentes, chefes de famílias, que não têm culpa de nada”.