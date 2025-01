Em caso raro, mula dá à luz uma égua em fazenda

Animal, de nome "Cigana" conseguiu quebrar regra - Foto: Reprodução

Conhecidas por sua infertilidade natural, as mulas são normalmente incapazes de gerar descendentes. No entanto, Cigana conseguiu quebrar essa regra ao dar à luz uma potra saudável, graças a um raro caso de reprodução assistida realizado na região do Paraná.

O corretor de imóveis, Vinícius Chimirri, de Maringá, o responsável pelo feito detalhou sobre tudo o que aconteceu. Ele afirmou que geraram o embrião da potra ao inseminar a égua de alta linhagem Lança More Leo com o garanhão Kingfool OFV. Ambos possuem um histórico de conquistas em competições nacionais e internacionais.

“O embrião foi transferido para uma égua receptora, mas ela rejeitou a prenhez. Para nossa surpresa, o veterinário responsável, Dr. Eduardo, realizou uma nova tentativa usando uma mula, que revelou ter um útero saudável e apto para gestação”, explicou Vinícius ao GMC Online.

A mula, chamada Cigana ficou aos cuidados do hospital veterinário da Fazenda da Unicesumar. “Ela era usada como animal de serviço e foi deixada no hospital. Foi aí que o Dr. Eduardo teve a curiosidade de examinar seu útero e descobriu que ela poderia receber o embrião”, acrescentou Vinícius.

Atualmente, a mula está alojada em Mandaguaçu, onde segue cuidando da potra Galícia Foll. A gestação foi confirmada em janeiro de 2023, e, ao longo de 11 meses e 16 dias, a equipe proporcionou cuidados especiais à mula Cigana, incluindo aplicações semanais de progesterona para garantir a estabilidade da prenhez.

O nascimento ocorreu no dia 31 de dezembro de 2024. A potra recebeu o nome de Galícia Fool, em homenagem à avó paterna, Miss Fortunes Fool, campeã mundial de provas de tambor. A linhagem, segundo Vinícius, é uma das mais prestigiadas do Quarto de Milha no Brasil.