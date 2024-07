Em meio a ameaça do PCC, Ronnie Lessa diz sentir-se seguro em Tremembé

Lessa é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes - Foto: Reprodução

O ex-policial militar Ronnie Lessa, assassino que confessou ter matado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, tem dito a pessoas próximas que sente-se seguro e confia na segurança do presídio de Tremembé, em São Paulo.

A chegada de Lessa em Tremembé ocorreu na quinta-feira, 20, no entanto, não teria agradado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa do Brasil. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) solicitou às autoridades competentes a reavaliação da transferência de Lessa. De acordo com o Sifuspesp, uma denúncia recente apontou que o PCC teria decretado a morte de Lessa.

Leia Mais:

>> STF torna irmãos Brazão réus pelo assassinato de Marielle

A conhecida relação do assassino confesso de Marielle Franco com a milícia carioca é o principal fator que, na visão do sindicato, provoca a reação do PCC. Lessa seria visto pelo grupo criminoso como um inimigo.

Segundo relatos de pessoas que tem acesso ao ex-policial, Lessa se mostra tranquilo em relação a iminência de um possível atentando justamente porque a transferência foi uma “escolha” sua. Além disso, ele afirma confiar no esquema de segurança montado para evitar qualquer ataque. De acordo com um interlocutor do acusado, Tremembé “é o que ele queria”.