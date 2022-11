Em visita ao STF, Bolsonaro diz que "acabou" ao se referir às eleições

Após o primeiro pronunciamento público sobre a derrota nas eleições presidenciais do último domingo, 30, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 1º, visita que inclusive não estava prevista na agenda oficial.

O atual presidente foi recebido por sete ministros, incluindo a presidente da Corte, Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

O ministro Edson Fachin fez um resumo à imprensa sobre a posição de Bolsonaro em relação às eleições. Fachin disse que o presidente da República utilizou o verbo "acabar" no passado.

Em nota, o STF diz que reiterou a importância do reconhecimento pelo presidente do resultado da eleição, "com a determinação do início do processo de transição", e que também "enfatizou a garantia do direito de ir e vir" em razão dos bloqueios em rodovias.

A presidente do STF, Rosa Weber, e os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux decidiram só atender ao convite após Bolsonaro reconhecer a derrota nas eleições presidenciais para Lula.

Nota do STF na íntegra:

Presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve na tarde desta terça-feira (1º) no Supremo Tribunal Federal a convite da Presidência, onde conversou com os Ministros da Corte que estavam presentes em Brasília: a presidente Rosa Weber, o decano Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Compareceu também o Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os Ministros do STF reiteraram o teor da nota oficial divulgada, que consignou a importância do reconhecimento pelo Presidente da República do resultado final das eleições, com a determinação do início do processo de transição, bem como enfatizou a garantia do direito de ir e vir, em razão dos bloqueios nas rodovias brasileiras.

Tratou-se de uma visita institucional, em ambiente cordial e respeitoso, em que foi destacada por todos a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil."