Empresa é investigada por vender carne estragada das enchentes no RS

Os envolvidos no esquema "maquiavam" a carne podre que ficou submersa na enchente de Porto Alegre - Foto: Divulgação / PCRJ

Uma empresa localizada em Três Rios, no centro-sul do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 120 quilômetros da capital, está sob investigação por suspeita de revender carne imprópria para consumo. Segundo a Polícia Civil, o produto teria sido recuperado após enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, deixando toneladas de carne bovina submersas por vários dias.

Na manhã desta quarta-feira, 22, agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram diligências da Operação Carne Fraca, resultando na prisão em flagrante de uma pessoa. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em locais vinculados a um suspeito de integrar o esquema criminoso.

Leia também:

>> Parceria entre Neoenergia Coelba e o Ilê Aiyê cria Escola de Eletricistas

>> Festival de Verão 2025: Metrô funcionará 24h no fim de semana

>> Casal é brutalmente assassinado à luz do dia em Salvador

De acordo com as investigações, que contam com o apoio da Delegacia do Consumidor do Rio Grande do Sul, os sócios da empresa adquiriram cerca de 800 toneladas de carne em Porto Alegre sob a justificativa de utilizá-las na fabricação de ração animal. Contudo, a polícia revelou que a real intenção era outra: revender o produto impróprio para consumo humano a outras empresas.

Essa prática ilícita teria gerado ganhos financeiros consideráveis para o grupo. A movimentação, segundo a Polícia Civil, proporcionou um lucro “de mais de 1.000%”, colocando em risco a saúde de consumidores em todo o Brasil.