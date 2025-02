Casal é brutalmente assassinado à luz do dia em Salvador

A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas - Foto: Captura/Google Street View

Na manhã desta quarta-feira, 22, dois assassinatos a tiros chocaram moradores da Vila Ruy Barbosa, localizada na cidade baixa. Um homem e uma mulher, cujas identidades ainda não foram confirmadas oficialmente, foram encontrados mortos em via pública, deixando a comunidade local em estado de alerta.

Informações iniciais apontam que o homem seria um feirante de 41 anos, enquanto a mulher permanece sem identificação. A ocorrência foi registrada no bairro do Uruguai, e a Polícia Técnica foi rapidamente acionada para realizar a perícia no local.

Segundo nota divulgada pela Polícia Militar, a guarnição da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi chamada para verificar uma ocorrência de dois homicídios por volta das 7h30. Ao chegarem no Jardim Cruzeiro, confirmaram a morte das vítimas e solicitaram o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção dos corpos.

Leia também:

>> Sedur fiscaliza montagem de estruturas do Carnaval 2025

>> Após dor na nuca, jovem perde todos os movimentos: "Não sentia nada"

>> Orgia em Búzios: sexo na praia de nudismo é crime? entenda o caso

Enquanto isso, o fluxo de ônibus na região não foi interrompido e circulou normalmente, apesar da presença policial.

A investigação do caso segue a cargo da Polícia Civil. De acordo com a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), as diligências iniciais foram conduzidas pela equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), que já iniciou os trabalhos para apurar os detalhes do caso. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas.

A Polícia Civil continua os trabalhos para esclarecer o que levou à morte do feirante e da mulher, bem como buscar informações sobre os possíveis responsáveis por este duplo homicídio.