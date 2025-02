Orgia em Búzios: sexo na praia de nudismo é crime? entenda o caso

- Foto: Reprodução

No último final de semana viralizou nas redes sociais um vídeo onde 15 pessoas surgiram fazendo sexo sobre as pedras. As imagens foram gravadas em uma praia de nudismo em Búzios, no Rio de Janeiro, o que levantou uma dúvida: é permitido transar em um local naturista?

Segundo o advogado criminalista e professor de direito penal, Flávio Fernandes, não. A prática é crime conforme previsto no artigo 233 do Código Penal.

"As praias de nudismo são destinadas à prática do naturismo. De maneira alguma o naturismo deve ser confundido com orgia ou qualquer tipo de pornografia. O naturismo é uma prática regulamentada, com princípios éticos voltados à integração à natureza, incluindo a prática do nudismo sem cunho sexual", explica o advogado em entrevista ao jornal Extra.

O site da Federação Brasileira de Naturismo (FBRN) frisa que a prática nada tem a ver com algo sexual. "Como no geral se apresenta a nudez ligada à sexualidade, em revistas, filmes, etc., as pessoas são levadas a associarem a prática naturista a práticas sexuais ou, simplesmente, erótico-exibicionistas", diz a entidade, que completa: "Os Naturistas, certamente, não serão assexuados. Mas a sexualidade, qualquer que ela seja, não está presente na vivência Naturista coletiva. Ela fará, naturalmente, parte da vida íntima de cada um, como em geral em toda a sociedade."