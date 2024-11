Empresário é resgatado de cativeiro após dívida com traficantes

A polícia investiga se o grupo possui envolvimento com outras práticas criminosas na região - Foto: Reprodução / Metropoles

A Polícia Civil, através da 38ª Delegacia de Vicente Pires, deflagrou uma operação nesta segunda-feira (4) que resultou no resgate de um empresário de 46 anos, mantido em cativeiro e sob efeito de drogas em um hotel em Taguatinga. O empresário, que teria contraído uma dívida de R$ 30 mil com traficantes, foi encontrado desorientado, mas sem ferimentos, enquanto três suspeitos foram presos no local.

As investigações começaram quando a ex-companheira da vítima registrou o furto de seu veículo, acreditando que o empresário, que possuía uma chave reserva, pudesse estar envolvido. No entanto, a situação ganhou novos contornos quando a mulher passou a receber ameaças de desconhecidos. Segundo os criminosos, o empresário estaria sendo mantido refém por uma dívida de drogas, e eles exigiam a transferência do carro ou o pagamento de R$ 30 mil para libertá-lo.

Ao buscar ajuda na delegacia, a vítima informou que um dos suspeitos havia enviado uma localização onde o pagamento poderia ser feito. A mulher, então, simulou que concordava em pagar a quantia, o que permitiu à polícia montar uma operação para surpreender os sequestradores no hotel, localizado na CSC 8, em Taguatinga Sul, uma área conhecida pela movimentação de entorpecentes.

O empresário foi libertado no mesmo dia, enquanto os suspeitos foram detidos e encaminhados para prestar depoimento. A polícia investiga se o grupo possui envolvimento com outras práticas criminosas na região, e o caso agora está em andamento para maiores esclarecimentos.