Uma tonelada de cocaína é apreendida no Porto de Salvador

- Foto: Divulgação / Receita Federal

Na tarde desta terça-feira, 5, a Receita Federal realizou uma significativa apreensão no porto de Salvador, confiscando 969 kg de cocaína que estavam escondidos em uma carga de minério destinada à Bélgica. A droga, avaliada em cerca de R$ 183 milhões, foi descoberta graças ao trabalho contínuo de inteligência da aduana.

Utilizando técnicas avançadas de análise e gerenciamento de risco, além de rastreamento de imagens e tecnologia de ponta, a Receita Federal conseguiu interceptar a carga ilícita. A droga apreendida foi encaminhada para as autoridades competentes, que agora darão sequência às investigações para desmantelar a rede criminosa envolvida no tráfico.

No último dia 17 de outubro, uma grande quantidade de cocaína também foi apreendida no Porto de Salvador, em uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal. Na ocasião, 550 kg da droga foram interceptados e sete pessoas foram detidas, incluindo o motorista de um caminhão que agia de forma suspeita.

A ação começou quando os seguranças do principal terminal logístico do porto identificaram o comportamento estranho do condutor. Ao averiguar a carga, a Receita Federal e a Polícia Federal localizaram um contêiner de algodão destinado ao Porto de Algeciras, na Espanha, onde parte da droga estava oculta. Durante a abordagem, seis indivíduos foram encontrados escondidos no lastro do caminhão, supostamente tentando acessar a área restrita para embarcar a carga ilegal.