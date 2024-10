Cerca de 550 kg de cocaína são apreendidos no Porto de Salvador

O contêiner carregado com algodão tinha como destino Porto de Algeciras, na Espanha - Foto: Divulgação | Codeba

Na noite de quinta-feira, 17, a Receita Federal apreendeu550 kg de cocaína, em Operação Conjunta com a Polícia Federal. Além da apreensão, seis pessoas que se encontravam debaixo de um caminhão e o motorista foram presos no Porto de Salvador.

O condutor foi levado com uma grande quantidade de cocaína, em análise dos dados, a Receita Federal localizou o container em carga de exportação, que também carregava outra parte da carga.

Suspeitos se esconderam no lastro do caminhão para acessar o recinto e realizar exportação para Europa | Foto: Divulgação / TECON SALVADOR

A Polícia Federal e a Receita Federal foram acionadas pelos seguranças do principal terminal logístico no Porto de Salvador após perceber o comportamento suspeito do motorista do caminhão.

A Polícia Federal localizou seis suspeitos escondidos no lastro do caminhão, que tentavam acessar o recinto para realizar e exportação para Europa. O contêiner carregado com algodão tinha como destino Porto de Algeciras, na Espanha e seria embarcado em um navio no final de semana.

A droga e o flagrante foram entregues a Polícia Federal para continuidade da investigação, o caminhão apreendido pela Receita Federal será lavrado por auto de infração para aplicação da pena de perdimento por ocultação de droga em fundo falso.