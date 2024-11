Governo formaliza grupo de trabalho para discutir juros altos no país

membros vão se debruçar sobre seis eixos temáticos - Foto: Gil Ferreira | Divulgação | SRI

Em meio à alta no mercado financeiro, o governo federal formalizou nesta terça-feira, 5, a instalação de um grupo de trabalho para discutir sobre os juros altos no país. A ideia foi iniciada durante um evento na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.

"A intenção é somar as contribuições de várias entidades setoriais, para analisar o cenário estrutural do custo de crédito no país e propor medidas que levem à redução das taxas de juros praticadas", diz a Febraban, em nota.

Leia mais

>> Black Friday 2024: Confira dicas para aproveitar ofertas e descontos

>> Aumento acumulado nos aluguéis em Salvador chega a 21% em um ano

>>Ministro critica política de juros do BC: "Falta de inteligência"

O grupo foi formado no mês passado após reunião com o presidente Lula (PT) com representantes de instituições financeiras e quer avançar em medidas concretas para melhorar o ambiente de crédito para o financiamento aos setores produtivos.

Os membros vão se debruçar sobre seis eixos temáticos: Inadimplência e custos associados às perdas com as operações de crédito; Crédito para empreendedores, microcrédito e PMEs; Custos Administrativos, Financeiros e Tributários; Prevenção e combate às fraudes; Fundos Garantidores e instrumentos inovadores; e Acesso a dados e plataformas digitais.

O Grupo de Trabalho Interministerial do Spread Bancário terá a coordenação política do secretário-executivo do Conselhão, Paulo Pereira, e coordenação técnica do Ministério da Fazenda.