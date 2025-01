Empresário perde mais de R$ 500 mil em assalto

Câmeras de circuito de segurança registraram a ação dos criminosos - Foto: Reprodução

Um empresário perdeu mais de R$ 500 mil em um assalto, nesta quinta-feira, 19, na cidade de Boqueirão (PB). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que quatro homens descem de um carro branco parado próximo à vítima e fazem a abordagem.

Os suspeitos derrubam o empresário, o agridem e iniciam a busca pela chave do estabelecimento. Após localizarem a chave, três deles entram no local, enquanto um permanece vigiando a vítima. Pouco tempo depois, os homens deixam o local carregando um pacote, entram no veículo e fogem.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado.