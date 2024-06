Empresas de hortifruti baianas são investigadas por sonegação pela PF

Ação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais - Foto: Divulgação | Polícia Federal

Duas empresas do ramo de hortifruti estão sendo investigadas pela Operação Xepa, defalagrada pela Polícia Federal, nesta terça-feira, 11, em parceria com a Receita Federal e que cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro.

De acordo com a PF, a operação envolve possível prática ilícita de lavagem de dinheiro procedente da sonegação de tributos. A ação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais. O grupo é suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$10 milhões.

Segundo as investigações, as empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros eram constituídas por laranjas, e agiam em contexto de “total confusão patrimonial”, promovendo intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integravam o grupo econômico.

No balanço patrimonial, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos acumularam patrimônio expressivo, através da compra de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos direto das empresas do braço operacional.