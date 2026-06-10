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DIVÍDAS GRANDES

Endividamento das famílias atinge 81,6% e quebra recorde no Brasil

O número representa o maior índice da série histórica do país

Franciely Gomes
Por
As famílias estão cada vez mais endividadas
As famílias estão cada vez mais endividadas - Foto: Ilustratativa | Magnific

As famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta quarta-feira, 10, o número chegou a 81,6% em maio deste ano.

O dado representa o maior índice da série histórica, com um crescimento de 3,4 pontos percentuais em comparação com 2025, que registrou 78,2%. O endividamento também atinge famílias de todas as faixas de renda, de 3 a mais de 10 salários mínimos.

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Entretanto, vale reforçar que o índice de endividamento é calculado com base nas famílias que relataram ter dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa.

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Porque as famílias estão mais endividadas?

Apesar do motivo de cada dividia ser de caráter individual e particular de cada família, este número cresceu nos últimos meses devido ao aumento de pessoas inadimplentes no Brasil.

Ao todo, cerca de 29,9% dos entrevistados da pesquisa da CNC revelaram que estão com o “nome sujo”, ou seja, sem pagar alguma uma conta, boleto, imposto ou parcela na data de vencimento estipulada. A taxa é a maior desde novembro do ano passado, que registrou 30%.

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Tags

brasil economia endividados

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