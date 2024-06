Enem: site imita página oficial de inscrição e aplica golpe | A TARDE

Um portal tem aplicado um golpe para atrair estudantes que vão se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O site falso tem funcionalidades parecidas com o verdadeiro, mas sem o domínio “.gov.br”, que é o oficial dos órgãos federais.

O link também tem outra diferença, os golpistas pedem que o estudante somente digite o CPF, enquanto o site oficial tem dois botões de acesso no chat: conta "gov.br" e "inscrição".

Em nota, o Inep disse ter identificado a fraude e já acionou a Polícia Federal a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis.



Confira o comunicado íntegra:

Nesta quinta-feira, 30 de maio, o Inep identificou a criação de uma página com interface semelhante ao sistema de inscrição do Enem e direcionamento a uma plataforma de pagamentos via pix ou cartões para aplicação de golpes. O Instituto já acionou a Polícia Federal para tomar as providências necessárias com objetivo de derrubar a página e apurar os responsáveis pela ação. A Página do Participante do Enem, que pode ser acessada pelo portal do Inep ou pelo endereço enem.inep.gov.br/participante, está funcionando normalmente sem registros de interferência. É importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição é feito por meio de boleto do Banco do Brasil que só é disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame por meio do login único do gov.br.

Enem

O Enem 2024 do Enem será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal em 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, as provas são de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

O período de inscrição começou na última segunda-feira, 27, e segue até 7 de junho. A inscrição é feita através da Página do Participante do Enem, com CPF do estudante e senha do portal do governo federal Gov.br.

O valor da taxa continua em R$ 85, pagável por boleto (gerado na Página do Participante), pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

