Esposa de Marcola diz que marido passa fome na prisão

A esposa de Marco Willians Herbas Camacho, de 55 anos, o Marcola, apontado como o principal líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), diz que o marido passa fome na Penitenciária Federal de Brasília. Ele cumpre pena no local desde janeiro deste ano.

Em nota para a imprensa, Cynthia Giglioli Herbas Camacho afirma que Marcola está em "situação desumana" e que já teria perdido 20 kg por falta de comida.

A Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), do Governo Federal, negou as informações passadas pela esposa do interno, que está em presídio de segurança máxima.



"Os presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal, nos ditames na Lei de Execução Penal, têm a assistência material que, dentre outros, prevê o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. [...] O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) publicou a Resolução nº 3/2017 que dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos trabalhadores no sistema prisional, diz trechos da nota.



A Senappen acrescenta que as penitenciárias federais celebram contratos com empresas especializadas na preparação e fornecimento de refeições, elaborados com base em Parecer Nutricional contratado pela Senappen considerando as necessidades calóricas diárias para um homem médio de 2.000 a 2.500 kcal /dia.