Esposa de Marcola pede que TikTok remova vídeos que mostram filhos

Esposa de Marcola, o líder do PCC, Cynthia Giglioli Herbas Camacho pediu ao TikTok para remover vídeos que mostram seus filhos.



A defesa de Cynthia alega que os filhos do casal são menores de idade e que a exposição é desnecessária. “"A privacidade é um dos princípios assegurados à criança e ao adolescente, devendo ser respeitada sua intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada”, disse o advogado de Cynthia, Bruno Ferullo.

Embora a Justiça tenha determinado que vídeos dos filhos de Marcola e Cynthia fossem apagados do TikTok, a plataforma recorreu e disse que a decisão era impossível de se cumprir. A juíza Maria Salete Corrêa Dias atendeu ao pedido da plataforma e negou que a remoção dos vídeos seja urgente. Com informações do Uol.