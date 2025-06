Esposa de MC Poze é alvo de operação contra núcleo financeiro do CV

Viviane Noronha é esposa do funkeiro MC Poze do Rodo - Foto: Reprodução | Instagram

Um dia após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinar a soltura do cantor MC Poze do Rodo, preso desde a última quinta-feira, 29, por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho, policiais deflagraram, nesta terça-feira, 3, uma operação contra o núcleo financeiro da facção. Entre os alvos está a influenciadora Viviane Noronha, esposa do funkeiro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A investigação aponta que o grupo lavou mais de R$ 250 milhões oriundos do tráfico de drogas e da compra de armamentos. Viviane e sua empresa teriam recebido dinheiro da facção por meio de “laranjas”, o que a polícia classifica como uma tentativa de dar aparência legal aos lucros do crime.

As análises financeiras apontaram que valores provenientes do tráfico de drogas e de operações de lavagem de capitais do grupo criminal foram depositados em contas bancárias ligadas a influenciadora.



Também foi identificado o envolvimento de Fhilip Gregório da Silva, conhecido como “Professor”, morto no dia 1º. Ele era peça-chave na estrutura financeira da facção e promovia eventos como o “Baile da Escolinha”, usados para captar recursos e reforçar a influência cultural do tráfico.

As investigações apontam ainda o uso de empresas e comércios — como um restaurante e uma produtora de eventos — para lavar dinheiro e servir de fachada para atividades ilícitas. Um dos envolvidos é procurado pelo FBI por suspeita de operar valores para a Al-Qaeda.

A operação determinou o bloqueio de bens e valores de 35 contas bancárias ligadas ao esquema.

Joias teriam sumido

Após publicar um vídeo no Instagram afirmando que joias teriam sumido de sua casa durante a prisão de seu marido, o MC Poze do Rodo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma investigação contra Viviane Noronha por calúnia.

Segundo a influenciadora, joias de ouro estavam na casa durante a prisão do MC. No vídeo, Vivi Noronha questiona o intuito da operação: "Por que acabou a operação? Eu queria entender. Achou o ouro e acabou a operação? Estranho. E queria entender por que os ouros que sumiram não apareceram”.

Além das joias, a esposa do cantor também afirma que as notas apreendidas na residência não foram apresentadas junto às evidências divulgadas pela PC.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que abrirá uma investigação contra a influenciadora. "Há uma investigação em andamento para apurar o crime de calúnia", afirmou a PC-RJ.