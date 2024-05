"Este país precisa de homens com testosterona", diz Nikolas Ferreira | A TARDE

Em um discurso de poucos mais cinco minutos, durante a participação no ato pró-Bolsonaro neste domingo, 21, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou a necessidade de mais projetos de lei e emenda e afirmou que o Brasil precisa de "mais testosterona", se referindo principalmente a Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, a quem deixou agradecimentos.

>>> Bolsonaro chama Lula de “ladrão apoiador de ditaduras”

>>> Em ato, bolsonarista faz discurso em inglês: “Elon Musk está olhando"

"Este país não precisa de mais projetos de lei, não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. E eu tenho certeza que é isso que esses dois homens representam", afirmou.

O deputado ainda ressaltou o poder do grupo político na internet e agradeceu ao apoio do bilionário Elon Musk.

"É por isso que eles ficam com medo de nos censurar nas redes sociais, porque a direita não domina somente as ruas, ela domina a internet no nosso país", afirmou Nikolas. "E aqui eu quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro, Elon Musk, pelo que ele está fazendo porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo. E eu peço para ele uma salva de palmas pela luta pela liberdade do nosso país", completou.

Oposição

O Deputado ainda debochou da baixa presença de petistas em atos pró-Lula, em comparação aos últimos atos. "Hoje o mundo está vendo quem é o verdadeiro líder do nosso país, Jair Messias Bolsonaro. É a primeira vez que temos um presidente da República que não consegue colocar o povo nas suas ruas", afirmou Nikolas.

O ato pró-Bolsonaro acontece neste domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro.