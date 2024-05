Estelionatária, ex-militar da FAB perdeu R$ 800 mil no 'Tigrinho' | A TARDE

A ex-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), Tamyla Guedes de Souza, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por aplicar golpes em um grupo de quase 50 pessoas. O caso foi divulgado pelo site Metrópoles.

Condenada por peculato enquanto servia na FAB, a estelionatária deixou um prejuízo de quase R$ 800 mil aos servidores públicos e empresários que caíram nos golpes. Ela teria convencido suas vítimas a adquirir falsos consórcios contemplados para veículos e imóveis. O dinheiro, ao invés de ser investido como prometido, foi direcionado para os cofres da golpista, que acabou perdendo tudo em jogos de azar hospedados em plataformas digitais, como o Jogo do Tigrinho.

Em sua curta carreira militar, Tamyla foi condenada por peculato em primeira instância na Justiça Militar, terminando expulsa da FAB onde serviu como sargento temporária entre 2018 e 2019. No período, ela desviou cerca de R$ 82 mil pertencentes à União.

Agora, além do indiciamento pela série de golpes aplicados no Distrito Federal e em Goiás, Tamyla aguarda o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

