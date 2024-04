Estuprador em série é preso pela polícia; uma vítima tinha 11 anos | A TARDE

Um homem apontado como estuprador em série foi preso pela Polícia Civil por suspeita de agredir sexualmente ao menos oito pessoas na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, também de agia na região metropolitana.

A prisão de Daniel foi cumprida pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher de Goiânia e o 1º Distrito Policial de Trindade (16ª DRP). Conforme as investigações, uma das vítimas era uma criança de 11 anos.

Daniel obrigava as vítimas a entrarem no seu veículo após abordagens no meio de vias públicas. Ele, então, estuprava as mulheres raptadas, depois as roubava e abandonava em algum local deserto.

A prisão temporária de Daniel foi cumprida no último sábado, 23, após seu último crime ocorrido no dia 16 de março. Na residência dele, a polícia localizou o celular da vítima e o veículo utilizado no crime, e também em outro estupro registrado em dezembro do ano passado.

De acordo com o Metrópoles, a polícia informou que quatro das oito vítimas já reconheceram Daniel como o autor das agressões sexuais. O laudo pericial ainda fez a confirmação definitiva da autoria com o teste de DNA.

Veja abaixo a lista de estupros cometidos por Daniel Maurício de Oliveira:

1º de janeiro de 2015: vítima de 22 anos, na zona rural de Trindade;

30 de dezembro de 2016: vítima de 11 anos, Jardim Cerrado, Goiânia;

20 de fevereiro de 2018: vítima de 34 anos, GO-060, Santa Bárbara;

18 de janeiro de 2020: vítima de 56 anos, abordada no Jd. Curitiba, em Goiânia, e deixada na GO-070, em Goianira;

2 de julho de 2022: vítima de 22 anos, St. Andreia, Goiânia, abordada em frente ao Portal Sul Shopping;

4 de maio de 2023: vítima de 56 anos, Setor Nova Esperança, Goiânia;

10 de dezembro de 2023: vítima de 24 anos, Setor Progresso, Goiânia;

16 de março de 2024: vítima de 55 anos, Residencial Real Conquista, Goiânia.