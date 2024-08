Ex-aluno entra armado em universidade e ameaça professor e colegas

Caso aconteceu na tarde desta terça na UFRPE - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ex-aluno teria entrado armado em uma universidade de Pernambuco e ameaçado professores e alunos. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, no bairro de Dois Irmãos, no Recife, no Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).



Segundo informações do Diário de Pernambuco, os alvos do ex-aluno seriam pessoas que tinham desavenças com ele. Informações levantadas no local apontaram que o suspeito costuma causar confusões com os acadêmicos.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal.

Em nota, a universidade informou que "um cidadão externo à comunidade acadêmica da UFRPE entrou armado no prédio do CEAGRI II, no Campus Dois Irmãos da Universidade. Ao tomar conhecimento do fato, a Administração Superior da UFRPE e a segurança universitária acionaram as forças de segurança do Estado, que efetivaram o recolhimento do indivíduo. O mesmo foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Federal para serem tomadas as medidas cabíveis".

A universidade ainda repudiou "toda e qualquer forma de violência dentro do ambiente universitário e reforça sua preocupação e atuação no combate a atos de ameaça às comunidades interna e externa à UFRPE".