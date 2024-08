Esposa de bandido é presa horas depois de sequestro na Engomadeira

Gilvan foi morto por policiais durante sequestro na Engomadeira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O criminoso Gilvan Dias Damasceno Santos, vulgo 'Carrasco', morto após sequestro no bairro da Engomadeira, na manhã desta segunda-feira, 5, também tinha uma companheira envolvida com o mundo do crime.

A mulher foi identificada como Tainá de Jesus Oliveira, de 27 anos. Ela teria sido encaminhada à delegacia como testemunha após a ocorrência, mas, chegando no local, verificou-se que ela possuía mandado de prisão em aberto desde maio deste ano.

Informações preliminares obtidas pela reportagem do Portal A TARDE apontam que Tainá seria uma das responsáveis pelo comércio de entorpecentes da região.

Ela foi encaminhada ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e, pela noite, foi transferida para a carceragem da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), no bairro de Brotas, onde aguarda a audiência de custódia.

A determinação judicial havia sido expedida pela Vara Criminal de Lauro de Freitas. Mais detalhes não estão sendo divulgados, a fim de preservar o andamento das investigações.

Sequestro

O responsável pelo ato criminoso foi identificado como Gilvan Dias Damasceno Santos, vulgo 'Carrasco'. Ele teria invadido um imóvel na Engomadeira e fez as vítimas como reféns. Durante o processo de negociação, o suspeito foi baleado pelos policiais e morreu após ser levado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

A mulher que foi vítima da situação foi identificada como Raissa Santos da Silva, de 19 anos, e estava com o filho pequeno, de apenas um ano. Ela foi baleada durante a ocorrência e está internada em estado grave e também foi levada ao Roberto Santos.

Coincidências do amor

Outra companheira de Gilvan já havia sido envolvido no tráfico de drogas. Em outubro de 2013, uma mulher identificada pelo prenome de Cristiane foi presa dentro de casa com maconha, pedras de crack e papelotes de cocaína.

Na ocasião, Carrasco já era considerado uma das lideranças do tráfico de drogas da região e se encontrava foragido da justiça. Cristiane foi apresentada na 11ª Delegacia Territorial (DT), no bairro de Tancredo Neves. Posteriormente, ela foi conduzida ao Presídio Feminino, em Mata Escura.