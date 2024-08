Homem que fez mulher e bebê reféns em Salvador era foragido da prisão

Homem estava foragido desde 2020 - Foto: Reprodução

O homem conhecido pelo vulgo de ‘Carrasco’, que fez um bebê de 1 ano e sua mãe identificada como Raissa dos Santos, de 19 anos, de reféns, na manhã desta segunda-feira, 5, no bairro da Engomadeira, em Salvador, teria saído do Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro Mata Escura, para uma ‘saidinha’ e não retornou. Ele já estava foragido da Justiça desde 17 de junho de 2020.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) confirmou a informação ao Portal A TARDE. De acordo com o órgão, o homem, que cumpria pena no regime semi-aberto, saiu em um dia de feriado, mas não retornou. Desde então, estava foragido.

Entenda o caso

Momentos de pânico e terror tomaram conta da Engomadeira, quando um homem fez um bebê e uma mulher de reféns. Polícias Militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estiveram no local.

Após horas de desespero vividos no bairro, a mulher e o filho que estavam reféns, foram libertados por policiais militares no início da tarde desta segunda. A mãe da criança foi gravemente ferida e socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos.

De acordo com o Tenente Coronel Luciano Jorge, da 23ª CIPM, o suspeito foi alvejado e rendido pelos policiais militares dentro da residência. Ele foi levado para a viatura coberto por um pano branco e, sob os gritos de revolta da população, encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O que é 'saidinha'?

A saidinha é uma medida concedida pela Justiça, geralmente para detentos que apresentam bom comportamento. Além disso, é uma forma gradual de reinserir a pessoa presa na sociedade. Também é uma forma de “teste”, em que a pessoa mostra ao Estado que ela tem condições de voltar ao convívio social.