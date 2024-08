VÍDEO: refém é flagrada beijando criminoso durante live de 'sequestro'

Suposta vítima foi flagrada beijando criminoso durante live - Foto: Reprodução

Dois homens foram presos na tarde de segunda-feira, 5, após mais uma situação com reféns no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Além de ser a segunda situação com reféns na cidade em menos de cinco horas, outro fato chamou a atenção. A suposta refém foi flagrada beijando um dos criminosos.

Leia mais:

>> Morre homem que fez mulher e bebê de reféns na Engomadeira

>> Homem que fez mulher e bebê reféns em Salvador era foragido da prisão

O flagrante aconteceu durante a live realizada pelo bandido dentro do imóvel da suposta vítima. Segundo as informações preliminares, ela estaria grávida de 4 meses e seria namorada do bandido, no entanto, não há confirmação se o bebê também seria dele. O caso aconteceu na localidade "Bernardo".

De acordo com a Polícia Militar, tudo teria acontecido quando policiais militares da Rondesp BTS foram acionados para averiguar uma informação de um grupo de homens armados que estariam reunidos nesta região.

No local, os militares visualizaram os homens, com as características da denúncia, que, ao perceberem a aproximação dos policiais, atiraram e invadiram uma casa fazendo uma moradora, supostamente, como refém.

Policiais da 9ª CIPM e do BOPE, após negociações com os homens, conseguiram a libertação da suposta refém e a rendição dos dois suspeitos, que foram presos.



Na ação, foram apreendidos com os suspeitos uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm, uma pistola .40 munições de diversos calibres, rádio comunicador, 15 porções de cocaína e uma balança de precisão.

Horas antes, uma mulher identificada como Raissa dos Santos, de 19 anos, e seu filho de um ano, foram feitos de reféns por um homem foragido da Justiça, no bairro Engomadeira.