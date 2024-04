Ex-chefes de investigação do caso Marielle são afastados | A TARDE

O ex-chefe da divisão de homicídio do Rio de Janeiro, Giniton Lages, e o policial Marco Antonio de Barros Pinto, que já foram responsáveis pela investigação do caso Marielle Franco, foram afastados de suas funções neste domingo, 24.

A ação acontece após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Neste domingo, 12 medidas de busca e apreensão foram realizadas durante a Operação Murder Inc., que prendeu três suspeitos pelo assassinato da vereadora.

A casa de Giniton foi alvo de busca e apreensão nesta manhã