Ex-diretor da Polícia Civil do DF é preso por perseguir ex-amante | A TARDE

O ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal Robson Cândido foi preso em casa, na manhã deste sábado, 4, no Distrito Federal. Ele é suspeito de perseguir a ex-amante.

O delegado, que deixou a corporação em outubro deste ano após ser acusado de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão na 19ª Delegacia de Polícia. Além dele, também está envolvido na investigação, o delegado Thiago Peralva. Foram apreendidos celulares, notebooks e pendrives.

Segundo as investigações, a estrutura da Polícia Civil — como viaturas descaracterizadas, celulares corporativos e carros oficiais — era usada para fins ilícitos e particulares. Ainda segundo os promotores, os investigados na operação deste sábado interceptaram as ligações telefônicas da ex-amante de Robson Cândido para monitorar a localização dela em tempo real. Dessa forma, teriam sido praticados os crimes de stalking e violência psicológica, aponta a investigação.

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) afirma ainda que o delegado da 19ª Delegacia de Polícia, Thiago Peralva, teria inserido o número da mulher em uma interceptação telefônica em curso, que apurava crime de tráfico de drogas.

O delegado foi denunciado pela esposa e pela ex-amante, após depoimentos contra o ex-diretor geral da Polícia Civil de perseguições e ameaças.

A operação deste sábado é coordenada pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e do Centro de Inteligência do MPDFT.