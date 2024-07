Ex-diretora da Americanas desembarca em SP e se apresenta à PF

Saicali pousou em território paulista por volta das 6h40 - Foto: Reprodução | TV Globo

A ex-diretora da Americanas, Anna Christina Ramos Saicali, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 1º. Ela é alvo de operação que investiga fraudes de executivos da varejista e se dirigiu diretamente a um posto da Polícia Federal de Guarulhos.

Saicali pousou em território paulista por volta das 6h40. A chegada acontece depois de ela ter se apresentado à Justiça brasileira em Lisboa, para onde viajou no último dia 15.

Por conta das investigações e do mandado de prisão em aberto, a ex-diretoria passou a ser considerada foragido. Ela, inclusive, chegou a ter seu nome incluído pela PF na lista de Difusão Vermelha da Interpol pelo Núcleo de Cooperação Internacional.

A defesa de Anna Christina pediu à Justiça Federal, na última sexta, 28, que fosse reconsiderada da prisão preventiva, afirmando que ela se comprometia a retornar ao país e já tinha passagens emitidas.



O juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinou, então, que a ex-diretora entregasse o passaporte à PF assim que chegasse ao Brasil.

Dessa forma, o mandado de prisão foi revogado e Saicali não passará por audiência de custódia, mas, segundo a Justiça, ela não poderá deixar o país enquanto as investigações sobre as fraudes bilionárias no balanço da varejista estiverem em curso.