Ex-CEO da Americanas é solto e ex-diretora vai se entregar

O ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, foi solto pelas autoridades da Espanha neste sábado, 29. Ele tinha sido detido pela Interpol em Madri, na sexta-feira, 28, após a Operação Disclosure, executada pela Polícia Federal (PF).

A defesa afirmou que Gutierrez se encontra em sua residência, em Madri, de acordo com informação divulgada pelo Uol. O cliente alega que não tem conhecimento das acusações e que está colaborando com as autoridades.

Ex-diretora se entrega

A ex-diretora da Americanas, que também está sendo investigada, Anna Saicali, vai se entregar a autoridades portuguesas no aeroporto de Lisboa. Ela, que estava na lista de executivos alvo de investigação da Interpol, se comprometeu a se apresentar no local no domingo, 30.

A decisão também é que a ex-diretora entregue o passaporte. No entanto, a Justiça, segundo o Uol, atendeu um pedido da defesa da executiva para revogar o pedido de prisão preventiva caso ela se entregasse.

Entenda o caso

Miguel Gutierrez, foi preso pela Interpol em Madri, na Espanha. A prisão foi comunicada à Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira, 28, após o empresário não ter sido encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro.

Gutierrez estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde a quinta-feira, 27, e após não ter sido encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro, o seu nome foi para a lista vermelha da Interpol, a pedido da polícia brasileira. A PF aguarda procedimento de extradição para buscar o executivo.

Anna Saicali também deixou o Brasil e foi para Portugal. Os dois executivos que deixaram o país lideram a lista de diretores que fizeram maiores movimentações atípicas durante o estouro da crise da Americanas. Gutierrez vendeu R$ 158 milhões em meio à crise ainda não revelada ao mercado. Já Anna Saicali vendeu R$ 57 milhões em ações.