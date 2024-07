Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez é preso em Madri

Gutierrez estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde ontem - Foto: Reprodução

O ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, foi preso pela Interpol em Madri, na Espanha. A prisão foi comunicada à Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira, 28, após o empresário não ter sido encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro.

Gutierrez estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde ontem, e após não ter sido encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro, o seu nome foi para a lista vermelha da Interpol, a pedido da polícia brasileira. A PF aguarda procedimento de extradição para buscar o executivo.

De acordo com investigações da PF e do Ministério Público Federal (MPF), o ex-CEO da varejista é suspeito de ter participado das fraudes no balanço da companhia “desde o seu planejamento até a publicação dos resultados”.

Inquérito conduzido pela Polícia Federal aponta que Gutierrez tentou blindar seu patrimônio antes que a fraude nas Americanas viesse à tona. As estratégias do executivo incluíram o repasse de imóveis e valores para familiares, além da remessa de dinheiro para paraísos fiscais.

Além do ex-CEO da varejista, a PF tentou prender a ex-diretora Anna Saicali, mas também não conseguiu. O nome dela também consta na lista vermelha da Interpol.