Saiba por que ex-CEO da Americanas adiou volta ao Brasil duas vezes

Miguel Gutierrez é investigado por movimentações milionárias atípicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-Ceo da Americanas, Miguel Gutierrez, adiou duas vezes volta ao Brasil em meio às investigações sobre fraude bilionária sobre a loja varejista. O ex-executivo é investigado pelos crimes de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada.

Gutierrez e a ex-diretora da Americanas, Anna Saicali, fizeram movimentações atípicas em meio às investigações, quando souberam que a crise da Americanas iria estourar, no segundo semestre de 2022.

De acordo com a Polícia Federal (PF), um equívoco na juntada de uma decisão judicial ao recurso de um dos investigados pode ter servido para que Gutierrez soubesse que seria alvo de medidas mais severas, de acordo com informação divulgada pelo jornal Metrópoles.

Meses depois da instauração de inquérito, em abril de 2023, foi aberta a CPI da Americanas no Congresso Nacional, que levou à convocação de Gutierrez e de outros executivos da empresa. Na época, ele já era apontado como um dos principais envolvidos na fraude bilionária da varejista.

De acordo com a PF, por engano, foi juntado um ofício sigiloso da Justiça a um recurso de outro executivo investigado, no qual tinha menção a cinco medidas cautelares sigilosas de apreciação do juiz do caso que estariam pendentes. Esse ex-diretor da Americanas era amigo de anos de Miguel e de Anna Saicali, ex-diretora da Americanas e era considerada foragida até esta sexta-feira, 28.

A suspeita é de que Gutierrez possa ter sido avisado por esse amigo, ou até por advogados, da existência dessas medidas cautelares e desconfiado de que poderia ser preso no Brasil. O pedido de busca e apreensão foi feito em abril deste ano. O equívoco aconteceu em maio deste ano.

Anna Saicali também deixou o Brasil e foi para Portugal. Os dois executivos que deixaram o país lideram a lista de diretores que fizeram maiores movimentações atípicas durante o estouro da crise da Americanas. Gutierrez vendeu R$ 158 milhões em meio à crise ainda não revelada ao mercado. Já Anna Saicali vendeu R$ 57 milhões em ações.

Miguel Gutierrez, foi preso pela Interpol em Madri, na Espanha. A prisão foi comunicada à Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira, 28, após o empresário não ter sido encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro.

Gutierrez estava com um mandado de prisão preventiva em aberto desde quinta-feira, 27, e após não ter sido encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro, o seu nome foi para a lista vermelha da Interpol, a pedido da polícia brasileira. A PF aguarda procedimento de extradição para buscar o executivo.