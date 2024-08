Ex-Ken Humano se desfaz da figura do boneco e vira frentista: "Fenix"

Ele já passou por diversas mudanças internas e externas. As perucas, maquiagens e roupas coloridas deram lugar ao cavanhaque, óculos de lentes 'espelhadas' e uniforme de trabalho - Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

O ex-Ken Humano Felipe Máximo, de apenas 20 anos, deixou de lado a figura de um dos bonecos mais famosos do mundo e voltou para a realidade de auxiliar de pedreiro e, agora, frentista em um posto de combustíveis.

Ele já passou por diversas mudanças internas e externas. As perucas, maquiagens e roupas coloridas deram lugar ao cavanhaque, óculos de lentes 'espelhadas' e uniforme de trabalho.

Felipe celebrou a nova fase na vida: "Como uma fênix, morri e nasci de novo", disse, em entrevista ao G1.

Mudanças

O rapaz revelou ter deixado Peruíbe, no litoral de São Paulo, há quatro meses para morar em Diadema (SP) depois de passar por "questões familiares". Distante da customização como o personagem do universo Barbie, que já foi considerado por ele com um hobby e até uma "busca por identidade", o jovem afirmou agarrar o novo trabalho com "unhas e dentes".

Felipe celebrou a nova fase na vida: "Como uma fênix, morri e nasci de novo" | Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

"Sinto que, pela primeira vez, consegui uma oportunidade e, com paciência, vou conquistar uma máquina de lavar, um ventilador, e olhar para o meu lar sabendo que tenho segurança e conforto. É o essencial, e venho buscando [isso] há muito tempo", desabafou



O jovem considerou a trajetória em diversos empregos como um ato de "amor próprio". Ele revelou inclusive que, antes de ser contratado como frentista, trabalhou como auxiliar de cozinha em uma churrascaria em São Paulo.

"Me sinto bem, capaz, e tudo se encaixa e colabora para que eu venha a ter o meu sustento", disse Felipe. "Almejo ter paz na vida e sossego. É uma sensação que perdi muito cedo. Hoje, posso fazer por mim e estou nessa missão".

Ex-Ken Humano

A caracterização como personagem por "necessidade" ficou para trás. Apesar disso, Felipe revelou que guarda com carinho as memórias construídas nesse período.

Felipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Felipe Adam ou 'Mr. Adam', ganhou popularidade na internet ao compartilhar diversos conteúdos sobre a sua "transformação" para ficar parecido com o boneco Ken.

