Como assim? Filha de Silvio Santos diz ser a reencarnação de parente

Silvia Abravanel surpreendeu com uma revelação sobre o seu passado. Em entrevista, a apresentadora contou que é a reencarnação da cunhada de Silvio Santos, irmã de Maria Aparecida Vieira, a primeira esposa do comunicador.

Ao podcast Paranormal Experience, a famosa garantiu que a informação foi contada para a sua família pelo médium brasileiro Chico Xavier.

"Eu tenho uma tia e eu não a conheci porque ela morreu com quatro anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amissíssimos de tipo frequentar a minha casa", iniciou a famosa.

Silvia acrescentou: “Um dia a minha avó resolveu perguntar sobre a filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe”. De acordo com a herdeira de Silvio Santos, a sua tia morreu após ter a cabeça prensada por uma porteira enquanto brincava com um amigo.



“Aí, o Chico falou: ‘Ela está ali.’ E quem estava sentada naquela sala era eu, que estava brincando. Minha avó falou: ‘Ali onde?’ e ele respondeu: ‘A sua neta é a encarnação da sua filha'”, disparou a filha "número dois" de Silvio Santos.

Silvia Abravanel contou alguns detalhes da sua relação com a primeira sogra do dono do SBT. "Minha avó falava que, quando eu era pequena, eu chamava a minha avó de ‘mãe’ e a minha mãe de ‘mãe Cidinha'", desabafou.