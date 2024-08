Por que Silvio Santos está internado e qual seu estado de saúde?

Silvio Santos continua internado em hospital - Foto: Divulgação | PR

A internação de Silvio Santos, de 93 anos, tem gerado muitas especulações. Nesta terça-feira, 6, o apresentador de TV teve o seu estado de saúde atualizado e também revelado o motivo da hospitalização há quase cinco dias.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o dono do SBT começou a reclamar de muito cansaço e, por precaução, os médicos decidiram fazer novos exames de rotina do famoso.

Especialistas descobriram uma bactéria em Silvio e, por isso, ele passou a tomar um ciclo de antibióticos.

A publicação declarou que somente no domingo, 4, uma das medicações testas surtiu efeito e o empresário começou a notar melhoras em seu corpo.

Silvio Santos tem sido acompanhado por grande equipe no hospital, que avalia que a internação foi necessária devido à sua idade avançada. Ainda não há previsão de alta.

O Hospital Albert Einstein foi proibido pela família do veterano de divulgar informações sobre o estado de saúde do apresentador. o SBT, hoje, disse que não há atualizações sobre o "patrão" e que ele segue no hospital para "cuidados médicos necessários".