Silvio Santos continua internado? Revelado novo estado de saúde

Silvio Santos continua internado em hospital - Foto: Alan Santos | PR

O SBT anunciou o novo estado de saúde de Silvio Santos nesta segunda-feira, 5. O apresentador de 93 anos de idade segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo.

A assessoria do canal foi procurada pela Quem, mas não apresentou novidades no estado de saúde do veterano. A equipe da empresa disse apenas que ele segue "bem" com a recuperação.

"Sem novidades e se recuperando bem", declarou a comunicação do SBT. Cabe lembrar que, na quinta-feira, 1º, Silvio Santos passou por exames para monitorar seu quadro de saúde.

A decisão por fazer novos exames ocorreu depois de 20 dias em que ele recebeu alta médica após passar alguns dias hospitalizado devido a um quadro de H1N1.

No final de semana, o jornal O Globo informou que a condução do caso foi assumida pela direção do hospital, em esquema de "blindagem total".

SBT nega piora em saúde

Na tarde do último sábado (3), a assessoria do SBT negou a informação de que a saúde do animador de TV havia piorado.

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", divulgou.