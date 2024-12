Ex-mulher de autor de atentado ao STF morre 16 dias após incêndio

Daiane teve queimaduras graves de 1°, 2° e 3° graus - Foto: CBMSC | Divulgação

Daiane Dias, a ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado contra o STF, morreu na madrugada desta terça-feira, 3. Daiane estava internada há 16 dias na UTI do Hospital Tereza Ramos, em Lages, com queimaduras graves de 1°, 2° e 3° graus por todo o corpo, após atear fogo propositalmente, na casa onde vivia em Rio do Sul (SC).

"A direção do Hospital Geral Tereza Ramos, de Lages, informa que a paciente faleceu na madrugada desta terça-feira, 3 de novembro, devido a complicações no seu quadro de saúde. Prontamente, o óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina".

O incêndio aconteceu na manhã do dia 17 de novembro, quatro dias após o ataque ao STF. No dia seguinte ao atentado, ela foi ouvida pela Polícia Federal e afirmou que Francisco “queria matar o ministro Alexandre de Moraes e quem mais estivesse junto na hora” do atentado.