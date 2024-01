Ex-namorada de PC Siqueira tentou salvar youtuber da morte | A TARDE

PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27, em seu apartamento, na zona sul de São Paulo. Por meio de boletim de ocorrência, a ex-namorada do youtuber afirmou para a polícia que presenciou o acontecimento e tentou salvá-lo, mas não conseguiu.

Familiares de PC Siqueira contaram ao jornal Metrópoles que ele fazia tratamento contra depressão. O youtuber havia terminado recentemente um relacionamento de mais de um ano. A ex-namorada teria ido ao apartamento na noite da véspera para os dois conversarem.

Segundo informações, o casal teria consumido drogas no local. Quando percebeu a situação, a moça tentou impedir. Ela correu para pedir ajuda quando percebeu que não iria conseguir salvar o youtuber.

Um dos primeiros youtubers da internet, PC Siqueira tinha mais de 2 milhões de inscritos em seu canal. Ele se tornou conhecido a partir de 2010 quando passou a publicar vídeos sobre temas variados, como religião e cultura pop.

Em caso de urgência, procure ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.