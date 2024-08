Ex-panicat é presa por suspeita de dirigir bêbada e agredir policial militar

Ao ouvir a voz de prisão, a ex-panicat teria chutado o policial - Foto: Reprodução | Instagram

Embriaguez ao volante, desacato a um policial militar, ameaça e injúria. Todas as suspeitas recaem em cima da ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, presa na noite deste sábado, 21, no Cambuí, em Campinas, em São Paulo.

Segundo o portal g1, tudo começou por volta de 21h, dentro da loja de conveniência de um posto de combustíveis, na Rua Maria Monteiro. Conforme informações registradas no boletim de ocorrência por uma funcionária, Ana Paula chegou no estabelecimento dirigindo um Jeep Renegade, apresentava sinais de embriaguez e pediu uma cerveja.

Ainda conforme o relato, depois de tomar três cervejas, ela pediu um salgado, disse que estava estragado e solicitou a troca. Ana Paula disse o mesmo sobre o segundo salgado e afirmou que não ia pagar.

Ao sair da loja de conveniência, a funcionária foi ao encalço dela, para que Ana Paula fizesse o pagamento. Por isso, a ex-panicat teria xingado a funcionária, que acionou a Polícia Militar (PM).

Ana Paula, ao ser abordada pelos policiais, negou as acusações de sair da loja sem pagar e que não teria xingado a funcionária. Depois de informar a numeração do RG para os policiais, ela teria dito para um dos policiais "comer aquela vaca gorda".

Agressão a policial

Ao ouvir a voz de prisão, a ex-panicat teria chutado o policial. Na viatura da PM, ela também chutou o compartimento onde ficam pessoas detidas.

No boletim de ocorrência, um dos policiais afirmou que foi agredido com chutes no joelho, braço e na genitália.

Na delegacia, ela ofendeu os policiais militares e civis. Passou por exames de embriaguez, mas o resultado não foi divulgado até a publicação da matéria.

Ana Paula foi indiciada por desacato, injúria, embriaguez ao volante, ameaça e resistência. Foi direcionada para a Cadeia Feminina de Paulínia, onde está aguardando audiência de custódia.