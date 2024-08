Ex-pastor da Igreja Universal diz ser filho de Edir Macedo e pede DNA

Bispo da Universal é acusado de ser pai de ex-pastor - Foto: Evaristo Sá | AFP

Um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus afirma ser filho do bispo e fundador da congregação, Edir Macedo. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Rafael Venâncio, de 45 anos, diz ter crescido em uma família adotiva. Ele afirmou ter descoberto o suposto laço sanguíneo com Edir Macedo apenas em 2007, após uma vizinha da sua mãe biológica revelar que ela havia tido um caso extraconjugal com bispo na década de 1970, quando trabalhou como doméstica em sua residência.

Ele entrou com uma ação de investigação de paternidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Procurada, a Igreja Universal do Reino de Deus classificou a história como "absurda", e evitou se pronunciar sobre o caso.

"Justamente pelo tamanho do absurdo, não vamos nos pronunciar sobre o assunto", disse a assessoria da igreja em resposta ao Estadão.